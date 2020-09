Oudenaarde stort Vlaams geld onmiddellijk door: 295.000 euro voor verenigingen Lieke D'hondt

15 september 2020

15u01 1 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft een verdeling klaar voor de ruim 295.000 euro die het via het Vlaamse Noodfonds heeft gekregen. De lokale feestcomités, culturele verenigingen en jeugd- en sportverenigingen krijgen meer financiële ademruimte.

De coronacrisis heeft zwaar ingehakt op het socioculturele leven in Oudenaarde. Lokale verenigingen moesten activiteiten annuleren, waardoor voorziene inkomsten niet geboekt konden worden. De Vlaamse overheid kwam via het Noodfonds met een substantiële bijdrage op de proppen, die de stad nu integraal en rechtstreeks wil laten doorstromen naar het Oudenaardse verenigingsleven.

Cultuur

“Het socioculturele leven is het cement van onze gemeenschap”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “De stad heeft moeten ingrijpen om de werking van de vele verenigingen te vrijwaren voor de toekomst. Onze cultuurdienst heeft bij de volledige vrijetijdssector gepeild naar de impact van het coronavirus op hun werking. Door het geld uit het Noodfonds toe te voegen aan het budget dat de stad zelf reeds voorziet, kunnen we bijvoorbeeld de socioculturele toelagen nagenoeg verzesvoudigen.”

Sport

Ook de sportclubs hebben in de bevraging aangegeven dat ze financieel getroffen zijn door de crisis. “Daarom wordt het concessie- en huurgeld voor sportinfrastructuur voor een volledig jaar kwijtgescholden”, licht schepen van Sport Peter Simoens (Open Vld) toe. “Dat komt overeen met een extra ondersteuning van ruim 11.500 euro. Het resterend bedrag van ongeveer 83.500 euro verdelen we via een objectieve verdeelsleutel onder alle erkende clubs.”

Feestcomités

Schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor Evenementen kondigt ook steun aan voor de feestcomités. “We gaan eveneens de basissubsidie van 840 euro die elk feestcomité krijgt, verdubbelen. De werkingssubsidie blijft uiteraard ook behouden. Zo vloeit er ongeveer 11.000 euro van het Noodfonds naar de Feestcomités. Een mooi bedrag dat zeker welkom is nu de sponsoring op een laag ‘pintje’ staat.”

Jeugd

Schepen Carine Portois (Open Vld) heeft aandacht voor haar domein Jeugd. “We beseffen dat onze jeugdverenigingen hard werden getroffen door het virus. De wekelijkse werking moest worden stopgezet en activiteiten om geld in het laatje te brengen, vielen in het water. Veel verenigingen moesten dan ook diep in de kas duiken. Dankzij de extra ondersteuning kunnen de jeugdverenigingen zich volledig concentreren op het coronaproof organiseren van hun werking en het wekelijkse entertainen van honderden kinderen.”

Naast een financiële duw in de rug, kunnen de Oudenaardse verenigingen ook op extra logistieke en administratieve steun rekenen. De huur voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur valt weg, jeugdverenigingen kunnen gratis materiaal ontlenen bij de jeugddienst en voor de administratieve afhandeling van de subsidies zal de stad zich baseren op de dossiers van vorig werkjaar.