Oudenaarde stapt in project autodelen en stelt twee auto’s voor Ronny De Coster

05 juni 2019

21u39 0 Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur stapt in een project van autodelen. Op dinsdag 18 juni vindt in samenwerking met Cambio en Autodelen.net aan het oude station van Oudenaarde de onthulling plaats van twee publieke Cambio deelwagens.

Iedereen met interesse voor autodelen is welkom, zowel auto-eigenaars die hun auto willen delen als mensen die op zoek zijn naar een deelauto. De voorstelling start met info over de werking van autodelen en de vele mogelijkheden, gevolgd door meer info over het gebruik van de Cambio wagens. Daarna geeft Cambio een demo aan de deelwagens.

Inschrijven

Vertegenwoordigers van de stad, Cambio, Autodelen.net, Cozycar en Dégage en medewerkers van het Fietspunt zijn aanwezig om op praktische vragen te antwoorden.Het evenement begint om 19.30 uur. Vooraf inschrijven is gewenst en kan met een mail naar mobiliteit@oudenaarde.be.