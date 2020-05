Oudenaarde plant en zaait bijenvriendelijke bloemen op 45 plaatsen Ronny De Coster

14 mei 2020

20u59 16 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde gaat de komende vijf jaar op 45 verschillende plaatsen bijenvriendelijke bloemen planten en zaaien.

Vorig jaar behaalden we bij de deelname aan de wedstrijd “Bijenvriendelijke gemeente” al een eerste “Bij”. Binnen de huidige bestuursperiode willen we het maximaal van drie behalen”, zegt milieuschepen John Adam (Open Vld). “Daarvoor gaat we bloemenzaden, bijenvriendelijke planten en duurzame bloemenmengsels gebruiken die de biodiversiteit verhogen en ten goede komen aan allerlei insecten. Om die locatie nog meer te accenturen, komen er ook verschillende insectenhotels. De komende vijf jaar zullen we dat doen op 45 locaties, verspreid over alle deelgemeenten”, neemt de schepen zich voor.

500 planten op rotonde Eine

De groendienst van de stad is met het project al gestart. “Op de rotonde in Eine komen 500 planten. Ook het rondpunt aan Samsonite en De Coupure volgen nog. In het najaar volgen nog plaatsen in Volkegem, Ename, Eine, Heurne en Mullem, die samen goed zijn voor meer dan 8.000 vierkante meter. Daarnaast zullen in iedere deelgemeente een bloemenrijke wegbermen enkel in het late najaar gemaaid worden. Uiteraard houden we rekening met de verkeersveiligheid”, besluit John Adam.