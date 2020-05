Oudenaarde maakt Nederstraat verkeersvrij op vrijdag en zaterdag: “Zo verloopt eventueel aanschuiven in wachtrijen veiliger” Ronny De Coster

15 mei 2020

17u23 24

Om dit weekend het winkelen in Oudenaarde veilig te laten verlopen, wordt de Nederstraat op vrijdag en zaterdag een voetgangerszone. “Door de Nederstraat enkel voor voetgangers toegankelijk te maken, willen we meer ruimte creëren voor passanten en wachtrijen”, zegt schepen Carine Portois (Open Vld), bevoegd voor Lokale Economie.

Het Oudenaards stadsbestuur kondigde eerder een aantal maatregelen aan om het winkelen in het stadscentrum veilig en vlot te laten verlopen. Zo werd in de Nederstraat, Hoogstraat en Broodstraat éénrichtingsverkeer voor voetgangers ingevoerd. De voetgangers moeten ook rechts houden van de straat, om te voorkomen dat ze elkaar kruisen op het voetpad. “De heropening van de winkels verloopt tot nu toe vlot, maar we merken dat er hier en daar bijkomende maatregelen nodig zijn. Daarom hebben we besloten om de Nederstraat tijdelijk om te vormen naar een voetgangerszone. Zo creëren we meer ruimte voor wachtrijen en voetgangers”, zegt schepen Carine Portois, bevoegd voor Lokale Economie.

Seingevers aan de kruispunten

“Het is onze prioriteit om ervoor te zorgen dat het winkelen veilig en gezond kan verlopen”, pikt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) in. “Als we onze stad coronavrij willen maken, moeten we bepaalde maatregelen nemen. Het centrum blijft uiteraard vlot bereikbaar. We voorzien seingevers aan de kruispunten Einestraat-Nederstraat en Kattestraat-Nederstraat om een oogje in het zeil te houden. We volgen de situatie op de voet om ervoor te zorgen dat er in onze stad op een veilige manier gewinkeld kan worden”, zegt de burgemeester.