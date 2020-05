Oudenaarde maakt mobiliteitsplan op, maar vraagt eerst aan bevolking waar het schoentje knelt: “We willen een breed gedragen plan” Ronny De Coster

04 mei 2020

10u16 0 Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur gaat van start met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Daarin zet het de strategische lijnen uit om de mobiliteit op het Oudenaardse grondgebied in goede banen te leiden. Waar het schoentje in het Oudenaardse verkeer knelt, wil het stadsbestuur vooral vernemen van de inwoners. Zij krijgen tot 24 mei te tijd om hun zegje te doen.

Het mobiliteigsplan moet de stad helpen om knopen door te hakken op vlak van verkeerscirculatie, de afbakening van parkeerzones, het inzetten op duurzame mobiliteit en ingrepen die de verkeersveiligheid verhogen. Om een eerste stand van zaken te kunnen opmaken, doet het bestuur een oproep om mobiliteitsknelpunten te signaleren. “We willen graag tot een zo breed mogelijk gedragen mobiliteitsplan komen. Daarom betrekken we de bevolking van in het begin bij de opmaak ervan en kan iedereen op het participatieplatform inspraak.oudenaarde.be tot maximaal drie ‘mobiliteitsknelpunten’ signaleren. Dat zijn concrete en structurele mobiliteitsproblemen waar de mensen mee worstelen”, zegt schepen Peter Simoens (Open Vld), bevoegd voor Mobilieit.

In drie fasen

Voor de opmaak van het mobiliteitsplan werkt de stad in drie fasen: de oriëntatiefase, de synthesefase en ten slotte de beleidsfase. “In elke fase wordt teruggekoppeld naar het brede publiek. Advies- en studiebureau Tridée, dat bekend staat om zijn expertise op gebied van mobiliteit en participatie, staat in voor de begeleiding van het hele proces”, legt de schepen uit. Concrete knelpunten kunnen nog tot en met 24 mei worden doorgegeven via het online formulier op de website inspraak.oudenaarde.be. Oudenaarde wil tegen maart 2021 het nieuwe mobiliteitsplan klaar hebben.

Meer info: inspraak.oudenaarde.be