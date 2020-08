Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem versoepelen vanaf zaterdag mondmaskerplicht en verbod op evenementen: “De goede lokale cijfers laten dat toe” Ronny De Coster

21 augustus 2020

11u53 119 OUDENAARDE/KLUISBERGEN/KRUISEM/WORTEGEM-PETEGEM De gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem) versoepelen vanaf zaterdag de maatregelen rond het dragen van een mondmasker. “Je moet wel altijd een mondmasker op zak hebben en dit dragen als je contact hebt met mensen buiten je bubbel en je geen 1,5 meter afstand kan houden. De goede lokale cijfers laten ons toe om deze versoepeling door te voeren. We volgen ook het signaal van de Nationale Veiligheidsraad”, zegt de intergemeentelijke veiligheidscel.

Sinds 24 juli is het verplicht om mondmaskers te dragen in de openbare ruimte op het volledige grondgebied van de politiezone Vlaamse Ardennen. “Deze mondmaskerplicht werd heel goed opgevolgd. We willen onze inwoners dan ook hiervoor bedanken. De maatregel was minder leuk, maar het was een preventieve maatregel die we toen nodig achtten om een tweede golf absoluut te vermijden. Deze maatregel werd dan ook op regelmatige basis geëvalueerd. Vandaag zien we dat we in onze regio heel weinig besmettingen hebben en ook de lokale contactopsporing werkt in onze streek erg vlot. Deze situatie, alsook het signaal van de Nationale Veiligheidsraad, laat ons toe om versoepelingen door te voeren”, zegt de intergemeentelijke veiligheidscel.

Verplicht mondmasker op zak

Vanaf zaterdag moet je niet langer verplicht een mondmasker dragen in de openbare ruimte. Je moet er wel altijd een op zak hebben. “Je moet het mondmasker opzetten zodra je iemand ontmoet die niet tot jouw bubbel behoort en als je geen 1,5 meter afstand kan houden. Verder moet je natuurlijk nog altijd je mondmasker verplicht dragen op de plaatsen die federaal bepaald zijn zoals op het openbaar vervoer, op markten, in horecazaken (behalve als je aan de tafel zit), in winkels, in de bibliotheek, in openbare gebouwen, bij evenementen …”, verduidelijkt de intergemeentelijke veiligheidscel.

Kleinschalige, culturele evenementen kunnen weer plaatsvinden

Ook het verbod op evenementen in september wordt versoepeld. “We bekijken hoe we het verbod op evenementen vanaf 1 september kunnen versoepelen waarbij kleinschalige, culturele evenementen volgens ons wel veilig kunnen plaatsvinden. We zijn momenteel de exacte voorwaarden aan het bepalen en zullen hier binnenkort over communiceren”, zegt de veiligheidscel.