Oudenaarde krijgt ruim 100.000 euro voor project verkeersveilige schoolomgevingen: “Werkzaamheden aan KBO Bevere krijgen nu voorrang” Ronny De Coster

01 september 2020

16u47 1 Oudenaarde De stad Oudenaarde krijgt van de Vlaamse overheid een subsidie voor de uitvoering van haar plan dat schoolomgevingen veiliger moet maken. “Een leuk schouderklopje”, reageert mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld) op de Vlaamse steun.

Door de openbare ruimte rond de scholen op een gelijkaardige en opvallende manier in te richten, wil het stadsbestuur de weggebruikers onmiddellijk duidelijk maken dat ze een school naderen. Het moet chauffeurs aanzetten om bewuster en rustiger te rijden. Ondertussen werden bij zowat alle Oudenaardse scholen de wegmarkeringen aangebracht.

“We hebben van verkeersveilige schoolomgevingen een topprioriteit gemaakt. Die inspanningen werden nu blijkbaar ook op een hoger bestuursniveau opgepikt. Ik ben blij dat Vlaams minister Lydia Peeters onze inspanningen blijkbaar waardeert. De toekenning van deze subsidie is hierbij natuurlijk een leuk schouderklopje en een teken dat we goed bezig zijn. Maar het werk is nog niet gedaan: het subsidiebedrag van 102.123,86 euro zullen we gebruiken om verder te blijven investeren in verkeersveiligheid”, neemt de schepen zich voor.

Schoolomgeving KBO Bevere

Volgens schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor Openbare Werken, zal de stad nu werk maken van de verkeersproblematiek rond de KBO-school in Bevere.

“De staat van het wegdek bleek daar te slecht om de wegmarkeringen duurzaam aan te brengen. In dat dossier zouden meteen ook rioleringswerken worden uitgevoerd. Daarvoor zijn we afhankelijk van de Vlaamse Milieumaatschappij. We kunnen echter niet blijven wachten; de slechte staat van het wegdek is ons bekend en zeker in een schoolomgeving kan dat leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom zal nu met voorrang het deel van de Kortrijkstraat tussen de kerk van Bevere en de voormalige herberg A La Belle Hotesse opnieuw worden geasfalteerd. Nadien zullen dan ook hier de typische wegmarkeringen worden aangebracht om de schoolomgeving aan te duiden”, voorziet Adam.