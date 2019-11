Oudenaarde krijgt een kindergemeenteraad (maar nog niet meteen) Ronny De Coster

05 november 2019

23u00 0

Er komt in Oudenaarde een kindergemeenteraad. “Dat past in de jongereninspraak die we in het bestuursakkoord hebben voorzien”, zegt jeugdschepen Carine Portois (Open Vld).

Dat Oudenaarde werk zou moeten maken van de installatie van een kindergemeenteraad, opperde oppositieraadslid Maud Wybraeke (Groen) tijdens de jongste gemeenteraad. “Zo’n kindergemeenteraad moet een als permanent raadgevend orgaan worden waarbij kinderen hun wensen en ideeën bespreken en uitwerken waarna die voorgelegd worden aan het stadsbestuur”, vindt Wybraeke.

Ernstig voorbereiden

Volgens jeugdschepen Carine Portois (Open Vld) heeft de stad dat plan al opgevat. “In ons bestuursakkoord is jongereninspraak een belangrijk punt. De installatie van een kindergemeenteraad past daar helemaal in en vormt er ook een onderdeel van. Die raad zal er tijdens deze bestuursperiode dus zeker komen. Al kan ik nog niet zeggen wanneer. We moeten dit ernstig voorbereiden”, zegt Portois.

Advies van jeugdraad vragen

“In elk geval is het advies van de jeugdraad hiervoor nodig”, vindt oppositieraadslid Kristof Portois (N-VA). Hij is beducht voor een kindergemeenteraad die zou bestaan uit ‘een select clubje van populaire scholieren’ en vindt dat de stad ook de onafhankelijkheid van de kinderraad moet verzekeren.