Oudenaarde komt uit zijn kot voor ‘Vlaanderen Feest!’ met veel muziek en animatie Ronny De Coster

09 juli 2020

11u49 5 Oudenaarde Hoewel de jaarlijkse nationale campagne “Vlaanderen Feest!” is geannuleerd, voorziet het Oudenaardse stadsbestuur toch enkele evenementen. Er zijn kleine concertjes in verschillende deelgemeenten en ondermeer straattheater en beiaardmuziek in het centrum van Oudenaarde.

De Dienst Cultuur plaatst de viering van Vlaanderen Feest! onder de toepasselijke titel Oudenaarde komt uit zijn kot voor Vlaanderen Feest!

Zo zijn er op vrijdagavond 10 juli om 19 uur concertjes van Oudenaards talent in de dorpskernen van deelgemeenten Mater, Eine, Ename, Volkegem en Melden. Ze verlopen in de geest van het dagelijks rondje avondapplaus voor de Zorgsector in buurten of straten, tijdens de coronacrisis. “We selecteerden die Oudenaardse artiesten die (ook) een Nederlandstalig repertoire brengen: Annelies Fraeye, Gill Baley, Woelvis, Palto en Roland Groenez. Door de spreiding en de kleinschaligheid van deze concertjes kan een corona-proof verloop verzekerd worden” zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

Juke-Box-Carillon

Ook op vrijdag om 19 uur en helemaal veilig op de toren van Sint-Walburga speelt stadsbeiaardier Lode Schynkel zijn Juke-Box-Carillon-repertoire, dat vorige zomer is ontstaan. Toen konden inwoners verzoeknummers voor de beiaard indienen ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe grote luid- en beiaardklok Carolus. Dit resulteerde in de Juke-Box-Beiaard, een programma van in totaal zo’n 50 minuten. In het kader van Vlaanderen Feest! koppelt de stad er een wedstrijdje aan: herken zoveel mogelijk Vlaamse deuntjes en win een prijs! Het deelnameformulier staat op de stedelijke website. Lode Schynkel herhaalt zijn Juke-Box-Carillon eens op zaterdag 11 juli om 14 uur.

Straatanimatie

“De stedelijke cultuurdienst bokste een animatieprogramma in elkaar, voor zowel vrijdagavond 10 juli vanaf 18 uur als zaterdagmiddag 11 juli vanaf 15 uur. Mobiele muzikale animatie voert de boventoon op vrijdagavond, visueel straattheater staat meer in de kijker op zaterdagnamiddag. Vooral gezelschappen uit de regio Oudenaarde en artiesten met plaatselijke roots komen aan bod. Zondag organiseert Davidsfonds Oudenaarde een Guldensporenviering in de Walburgakerk, gevolgd door een beiaardconcert met muziek van vooraanstaande Vlaamse beiaardcomponisten. Alle praktische info staat op de websites www.oudenaarde.be ; www.dewoeker.be