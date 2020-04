Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem bestellen mondmaskers voor alle inwoners Ronny De Coster

16u19 20 Oudenaarde Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem zullen binnenkort gratis herbruikbare mondmaskers aanbieden aan al hun inwoners. “We gaan niet langer wachten tot er een initiatief van hogerhand komt. We willen voorbereid zijn en snel kunnen schakelen op het moment dat mondmaskers een belangrijk deel van de exitstrategie worden”, zegt de intergemeentelijke veiligheidscel.

De intergemeentelijke veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem) wou aanvankelijk de richtlijnen van de federale overheid afwachten. “We hadden gehoopt dat de federale overheid zijn verantwoordelijkheid ging nemen en duidelijk zou communiceren over de rol van mondmaskers in de exitstrategie. We gaan hier niet langer op wachten, want we willen klaar zijn op het moment dat de mondmaskers effectief een belangrijke rol gaan spelen”, zegt de veiligheidscel.

Meer dan 60.000 mondmaskers

De veiligheidscel gaat 63.000 mondmaskers bestellen bij de organisatie Think Pink, die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker. “80 procent van de opbrengst van de verkoop gaat naar concrete projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen, wat betekent dat we met deze aankoop ook goede doelen steunen. We bestellen ongeveer 60.000 stuks, eentje voor elke inwoner van de gemeenten van de intergemeentelijke veiligheidscel. De mondmaskers zijn wasbaar en zowel kinderen als volwassenen zullen een exemplaar ontvangen”, aldus de veiligheidscel. Hoe de verdeling van de mondmaskers precies zal gebeuren, staat nog niet vast.