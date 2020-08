Oudenaarde hijst Mayors for Peace-vlag en vraagt wereld zonder kernwapens Lieke D'hondt

06 augustus 2020

14u38 0 Oudenaarde De Mayors for Peace-vlag wappert sinds donderdag aan het stadhuis in Oudenaarde. Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) heeft de vlag gehesen ter herdenking van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki 75 jaar geleden.

Op 6 en 9 augustus maakten de atoombommen Little Boy en Fat Man een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De twee Japanse steden Hiroshima en Nagasaki werden vernield en er vielen naar schatting 210.000 doden. In 1982 richtten de burgemeesters van de vernielde steden ‘Mayors for Peace’ op. Dat is een internationaal netwerk van steden en gemeenten die pleiten voor een wereldwijde nucleaire ontwapening. Oudenaarde is één van de 7.772 steden in 163 landen die lid is van het netwerk. Zij hijsen nu de Mayors for Peace-vlag.

“Door onze deelname aan dit initiatief roept onze stad de internationale gemeenschap op om dringend werk te maken van een wereld zonder kernwapens”, zegt burgemeester De Meulemeester.