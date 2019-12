Oudenaarde heeft spuuglelijke kerstboom ingeruild voor prachtexemplaar Ronny De Coster

04 december 2019

23u07 2 Oudenaarde Na het Na het debacle met de spuuglelijke kerstboom die de stad deze week terug naar de afzender stuurde , is woensdagavond op de Markt een nieuw exemplaar gearriveerd en opgezet.

“Met de vorige kerstboom is het fout gelopen tijdens het verpakken en transporteren”, zegt de leverancier. “De vervoerfirma die voor ons in onderaanneming werkt, had de boom verpakt in een te krap net, waardoor veel takken waren gebroken. Daarom hebben we hem zonder discussie teruggenomen. We zijn naar de Ardennen gereden om een nieuwe boom te halen. En de kosten nemen we uiteraard voor onze rekening”, aldus de leverancier.