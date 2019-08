Oudenaarde heeft nog een jaar nodig om alle schoolomgevingen veiliger te maken Ronny De Coster

29 augustus 2019

15u27 0 Oudenaarde Evelien Gauquier, directeur va KBO-Volkegem wil dat het stadsbestuur dringend werk maakt van een beter verkeersveiligheid aan haar school. Ook oppositiepartij Groen vraagt actie. Schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld) kondigt aan dat een eenvormige signalisatie komt aan alle scholen, maar vraagt tijd. “Geef me nog een jaar om samen met alle scholen hun situatie en noden te onderzoeken”, reageert Simoens.

“Ik heel tevreden dat de stad werk zal maken van veilige schoolomgevingen”, zegt Evelien Gauquier, directeur van KBO Volkegem. ‘Maar ik betreur wel, dat het stadsbestuur pas in 2020 zal beginnen met de opmaak van een globaal plan en pas nadien zal onderzoeken of er specifieke maatregelen per school nodig zijn. Wij zijn er van overtuigd dat met maatwerk en kleine ingrepen niet moet gewacht worden; deze kunnen nu al een onmiddellijk effect hebben. Concreet voor onze school vragen we een ‘kiss & ride’-zone en een tweede parkeerplaats voor andersvaliden”, legt Gauquier uit.

Samen met haar is ook de partij Groen ongeduldig. “Zowel lagere scholen in het centrum van Oudenaarde als in de deelgemeenten vragen al jarenlang via enquêtes, acties en overlegmomenten aan het stadsbestuur maatregelen voor een verkeersveilige schoolomgeving”, licht Groen-raadslid en oud-leerkracht Eric Meiraeghe toe. “Scholen kampen met zwaar verkeer, te snel verkeer, foutparkeerders. In Leupegem en Nederename kwamen schoolstraten. Dat is een heel goede zaak maar dat zijn wat men noemt de ‘quick wins’ : de ligging van die scholen leent zich daar makkelijk toe. Aan de scholen waar het iets complexer is gebeurt er niets”, klaagt Meirhaeghe aan.

Zijn partijgenote Elisabeth Meuleman stelde vorig jaar al voor om alle schoolomgevingen op dezelfde zichtbare manier, uniform en verkeersveilig in te richten.

Nog een jaar werk

“Dat zijn we ook van plan: het staat als een topprioriteit in het bestuursakkoord van de nieuwe legislatuur. Er komt een uniforme signalisatie aan alles scholen. Maar zoiets vraagt tijd. We zetten binnenkort alle scholen aan het werk, zodat zij ons hun specifieke noden laten kennen. De uitwerking van maatregelen zal pas vanaf januari kunnen, omdat onze beide mobiliteitsambtenaren in zwangerschapsverlof zijn. De streefdatum om de verkeerssituatie aan alle scholen op het terrein te verbeteren, is daarom voorzien op 1 september 2020”, licht Simoens de timing toe.