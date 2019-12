Oudenaarde geeft de fakkel van Groen- en Bloemengemeente door aan Overijse op finaledag van Groene Lente Lieke D'hondt

19 december 2019

20u06 0 Oudenaarde Oudenaarde was afgelopen donderdag de gastheer voor de finaledag van Groene Lente. Verschillende stads- en gemeentebesturen waren er aanwezig om hun acties voor groene, en bijenvriendelijke gemeenten in de verf te zetten.

Vorig jaar werd Oudenaarde verkozen tot Vlaamse Groen- en Bloemengemeente. De stad mocht daarna ook deelnemen aan de internationale wedstrijd Entente Florale Europe en haalde ook daar de hoogste score. Nu moet Oudenaarde de titel van Vlaamse Groen- en Bloemengemeente doorgeven aan de nieuwe verkozene, Overijse.

Er was donderdag ook speciale aandacht voor gemeenten en steden die zich inzetten voor de bijen. Oudenaarde haalt in die competitie één bijensymbool op de drie en is dus al goed op weg. Hasselt mag zich dan weer een jaar lang de bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen noemen.

De Groene Lente is een organisatie van de Vereniging voor Openbaar Groen, VLAM, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Omgeving.