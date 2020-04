Oudenaarde geeft 25 euro aan elk gezin + 25 euro per kwetsbare inwoner en tot 500 euro aan getroffen ondernemers Ronny De Coster

27 april 2020

22u16 72 Oudenaarde De Oudenaardse gemeenteraad heeft het pakket steunmaatregelen goedgekeurd dat de stad neemt om gezinnen en handelaars te steunen in de coronacrisis. Elk gezin krijgt 25 euro en voor elke kansarme inwoner komt daar 25 euro bij. Ondernemers kunnen een lokale ondersteuningspremie tot 500 euro aanvragen via de website van de stad.

“Met dit pakket willen we iedereen een hart onder de riem steken en de economie na de coronacrisis weer op gang trekken”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “We trekken een budget van 1,5 miljoen euro uit om de lokale ondernemers te ondersteunen. Vanaf dinsdag kan onze lokale ondersteuningspremie aangevraagd worden via de website www.oudenaarde.be/corona/economie. We voorzien een premie van 500 euro voor ondernemingen die de Vlaamse hinderpremie ontvangen hebben. Ondernemingen die open kunnen blijven, maar hun omzet met 60 procent zien dalen, krijgen een lokale ondersteuningspremie van 250 euro”, verduidelijkt schepen Carine Portois (Open Vld), bevoegd voor Lokale Economie.

Ook geen terrasbelasting en promotaks

Naast de lokale ondersteuningspremie zal het stadsbestuur tijdelijk geen terrasbelastingen of promotaks innen, net zoals geen standgeld voor marktkramers of kermiskramers zolang deze activiteiten niet kunnen doorgaan. Er gebeurt ook geen invordering van nalatigheidsintresten over dit jaar.

25 euro voor elk gezin

De gemeenteraad heeft ook de aankoopbon goedgekeurd. Elk Oudenaards gezin zal binnenkort de aankoopbon van 25 ontvangen. “Die bon is onze bedanking aan iedereen voor zijn inspanningen, of ze nu blijven werken of in hun kot blijven. We willen hiermee ook de lokale koopkracht een duwtje in de rug geven. Deze bon zal je kunnen uitgeven bij onze lokale handels- en horecazaken. We gaan nu bekijken hoe we dit praktisch kunnen verdelen aan iedereen”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester.

+ 25 euro voor elke kwetsbare inwoner

Kwetsbare inwoners krijgen bovenop de gezinspremie nog eens 25 euro per gezinslid. “Het gaat om mensen die recht hebben op een OK-kansenpas. Dat zijn momenteel 1.141 inwoners in Oudenaarde, maar we verwachten de komende weken zeker een stijging door de coronacrisis. De criteria voor de OK-pas zijn vastgesteld op basis van de Europese armoedegrens”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V).