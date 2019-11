Oudenaarde dimt openbare verlichting in de kernen en op ontsluitingswegen en doet licht uit in buitengebied Ronny De Coster

26 november 2019

15u05 2 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft in samenwerking met Fluvius een regiomasterplan openbare verlichting ontwikkeld. “De inzet is een veilig, energie- en kostenefficiënt beleid”, zegt schepen John Adam (Open Vld).

In het zogenaamde kleinstedelijk gebied (de verstedelijkte kern rond Eine, Bevere, Leupegem, Ename, Nederename en het stadscentrum) dimt het stadsbestuur vanaf het voorjaar 2020 de openbare verlichting tussen 23 en 6 uur. In het buitengebied laat Oudenaarde de verlichting op de wegen tussen de verschillende deelgemeenten dimmen en in de overige straten gaat de straatverlichting uit, ook telkens ook van 23 tot 6 uur.

Zuinige ledverlichting

“Daarnaast blijven we ook inzetten op het vervangen van de openbare verlichting door zuinige ledverlichting. Sinds de start van dit ‘verledden’ in 2018, lieten we al 2.515 verlichtingsarmaturen vervangen: dat geeft een jaarlijkse besparing van 569.242 kWh of 132 ton CO2. Ook in 2020 gaan we verder met verledden, goed voor een jaarlijkse bijkomende besparing van 191.000 kWh of 44,3 ton CO2", voorziet Adam.