Oudenaarde behaalt goud op internationale wedstrijd Entente Florale Europe in Oostenrijk Ronny De Coster

28 september 2019

22u06 0 Oudenaarde De stad Oudenaarde heeft de gouden medaille behaald in de internationale wedstrijd Entente Florale Europe. Viertien steden uit negen Europese landen waren voor de wedstrijd genomineerd.

Oudenaarde kwam in de wedstrijd terecht, nadat de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) de stad had verkozen tot ‘Groen- en Bloemengemeente 2019’. Daarop streek in juli een internationale jury in Oudenaarde neer om te onderzoeken wat het stadsbestuur had gerealiseerd op vlak van groen en leefmilieu.

Tijdens een plechtigheid zaterdagavond is in het Oostenrijkse Haus heeft de jury de medailles uitgereikt. Oudenaarde krijgt goud.

“We zijn beoordeeld om 10 verschillende criteria en behaalden telkens een score van meer dan 85%. Daarom krijgen we de hoogste erkenning. Dit is een héél grote erkenning, die ook op toeristisch vlak een grote waarde heeft”, reageert schepen van Openbare Werken John Adam (Open Vld, die samen met een delegatie van de stad op de plechtigheid aanwezig is.

Naast Oudenaarde kregen ook twee Oostenrijkse, een Nederlandse en een Duitse stad een gouden medaille.

