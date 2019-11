Organisator van Aarova Short Rally plant “rallybos” van honderd bomen op site Aarova Ronny De Coster

16 november 2019

15u22 0 Oudenaarde Club Superstage, de organisator de Aarova Short Rally, heeft vandaag een zogenaamde rallybos van 100 bomen aangeplant in Oudenaarde. “Dat is één boom per piloot die aan onze rally heeft deelgenomen”, zegt woordvoerster Evelien Deschuytter.

“De klimaatmarsen voor een betere toekomst, die oproepen tot tot burger- en bedrijfsparticipaties, laten ook ons niet onberoerd. Hoewel de impact op het klimaat van onze motorsportevenementen mimimaal is, willen we toch onze verantwoordelijkheid opnemen en een voorbeeld te stellen”, zegt Evelien Deschuytter van Club SuperStage.

En boom voor elke rallyrijder

100 streekeigen bomen gingen daarom vandaag de grond in op de nieuwe site van het maatwerkbedrijf Aarova aan de Industriezone De Bruwaan 1 in Oudenaarde. “Honderd bomen, dat is één per deelnemer. Elke rallypiloot heeft ook een ‘Planet 22’ eigendomscertificaat ontvangen. In naam van onze vele leden, deelnemers en toeschouwers dragen we toch een beetje mee tot een betere toekomst en helpen we mee aan de realisatie van de doelstellingen van het ‘Duurzaam en energieactie plan’ 2015 van de Stad Oudenaarde en de Gemeente Kruisem”, motiveert Evelien Deschuytter het initiatief.