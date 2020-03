Organisator Peter Decordier blijft hopen: “Ik geef de Adriaen Brouwer Bierfeesten nog niet op” Ronny De Coster

23 maart 2020

17u49 0 Oudenaarde Zullen de Adriaen Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde dit jaar wel kunnen doorgaan? “Ik heb de voorbereidingen nog niet stopgezet. Het laatste weekend van juni is toch nog een eindje veraf”, bedenkt organisator Peter Decordier. Half mei hakt hij samen met het stadsbestuur de knoop door.

Dat hij weinig om handen heeft is het minste wat je van de Peter Decordier kan zeggen. Zowel als uitbater van de evenementenhal De Qubus in Oudenaarde als organisator van tal van evenementen in de Vlaamse Ardennen zit hij door de coronacrisis ineens zonder werk. Ook de Adriaen Brouwer Bierfeesten, toch wel het paradepaardje van zijn organisatiebureau Pete’s Promotions, lijken dit jaar in het gedrang te komen.

Zes weken nodig

“Maar we gooien de handdoek nog niet in de ring. Doordat de Bierfeesten voor het publiek een niet-betalend evenement zijn en we dus niet gebonden zijn aan een kaartenverkoop, hebben we nog wel even de tijd om de organisatie op te starten. Ik heb de voorbereidingen alvast nog niet stopgezet. Ten laatste halfweg de maand mei moeten we kunnen beslissen of de Bierfeesten al dan niet kunnen doorgaan. We hebben dan nog zes weten en dat volstaat om alles rond te krijgen. Laat ons hopen dat het lukt, want ik denk dat iedereen na de verplichte quarantaine heel veel zin zal hebben in een groot feest. Dat zullen we er ook van maken, als het licht op groen staat”, maakt Decordier zich sterk.