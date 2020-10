Organisator neemt strikte maatregelen om Aarova Rally coronaveilig te laten verlopen: mondmaskers verplicht en afgescheiden publiekszones Ronny De Coster

07 oktober 2020

15u00 5 Oudenaarde/Kruisem/Maarkedal De organisatoren van de Aarova Rally in Oudenaarde, Kruisem en Maarkedal leggen de toeschouwers strikte maatregelen op om het evenement coronaveilig te laten verlopen. “Iedereen draagt een mondmasker, blijft in de vooraf gekozen publiekszone en houdt afstand. Stewards zien toe op de naleving”, zegt Evelien Deschuytter van de organiserende Club Superstage.

“Dat de rally ondanks de coronacrisis toch kan doorgaan, is te danken aan een nauw uitgewerkt draaiboek. Daarmee hebben we de burgemeesters en noodplanners van de drie gemeenten, de politie en andere veiligheidsdiensten kunnen overtuigen dat we dit evenement veilig kunnen organiseren”, zegt Evelien Deschuytter.

Mondmaskers

Eerste belangrijke maatregel die Club Superstage neemt, is het spreiden van de toeschouwers in duidelijk afgebakende zones. “Er zijn negen afzonderlijke publiekszones. Wie online een kaart koopt, kiest meteen in welke publiekszone hij of zij wil staan. In elk van die zones laten we maximaal 400 mensen toe. En het is niet mogelijk om van de ene publiekszone naar de andere te verhuizen: je blijft in het vak dat je hebt gekozen. Je mag er wel uit om bijvoorbeeld buiten het parcours iets te gaan drinken en je kan ook terugkeren, maar ook dan weer alleen maar naar je eigen vak”, legt Evelien Deschuytter uit. In welke publiekszone je thuishoort, zal overigens letterlijk op je gezicht te lezen staan. “Elke bezoeker krijgt bij de aankoop van het ticket een mondmasker, waarop de zone is aangegeven. Je bent verplicht dat mondmasker te dragen. Zo zien onze stewards meteen of je in de juiste zone loopt. Tickets koop je online of in de drive-in op de hoek van de Deinzestraat en De Bruwaan.

Eten en drinken

De organisator voorziet drank en snacks, maar daarvoor moet je wel gaan zitten. “Het is niet toegestaan om met drank rond te lopen. Sommige toeschouwers nemen wel eens een frigobox mee. Dat mag nu ook, maar daar mag geen alcohol inzitten en dat zullen we aan de inkom ook controleren”, zegt Deschuytter. Ook weer omwille van corona zal het servicepark, waar de mecaniciens aan de rallywagens sleutelen, niet voor het publiek toegankelijk zijn.

117 deelnemers

Eén van de negen publiekszones is al uitverkocht. Ook het deelnemersveld zit vol: 117 piloten verschijnen zondagochtend aan de start. Ze leggen vier proeven af aan De Bruwaan en dan telkens drie in Kruisem en in Maarkedal.

Voorstelling op de markt

De avond voor de race vindt op de Markt in Oudenaarde de voorstelling van de teams plaats. Ook die verloopt als gevolg van coronamaatregelen anders dan bij vorige edities. Vanaf 19.30 uur rijden de auto’s over het podium, waar een speaker toelichting geeft. “We voorzien daar een afgesloten publiekszone, waar maximaal 300 toeschouwers tegelijk in kunnen. De telling gebeurt met een app aan de in- en uitgang. Drank- en eetgelegenheid voorzien wij niet: daarvoor kunnen de toeschouwers terecht in de vele horecazaken op en rond de Markt”, bedenkt de rallyorganisator.

Kaarten voor de Aarova Rally kosten 22 euro. Meer praktische informatie staat op de website https://www.aarovarally.com