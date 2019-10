Organisatie Franka’s bierloop verdeelde 5000 euro aan 4 verenigingen Oudenaarde André Marlier

15 oktober 2019

00u13

Bron: André Marlier 0

Ondanks de concurrentie van de aankomst van de 1000 km. voor “Kom op tegen kanker” op de Markt , lokte de zevende editie van Franka’s bierloop op en rond de Finse piste 708 deelnemers op de eerste zondag van de junimaand. Die voor elke gelopen of gewandelde ronde een bierbonnetje kregen of een frisdrank voor de deelnemende kinderen. Daags voordien was er ook een eetfestijn en thans vond in café De President de overhandiging plaats van de opbrengst via checks door Franka Bogaert aan de afgevaardigden van vier verenigingen die 5000 euro mochten verdelen. Zwemclub Ozeka ontving 2500 euro , atletiekclub KASVO 1500 euro, netwerk Levenseinde 500 euro en Profo eveneens 500 euro. De achtste editie is gepland op zondag 7 juni.