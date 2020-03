Oproep van huisartsen: “Ga nooit op eigen houtje naar medisch triagecentrum in Oudenaarde!” Ronny De Coster

19 maart 2020

17u02 2 Oudenaarde Artsen die het pas geopende triagecentrum in Oudenaarde bemannen, roepen patiënten op om er nooit op eigen houtje naartoe te gaan. “Voor elke klacht met koorts, hoest, kortademigheid of keelpijn bel je eerst naar je huisarts”, luidt de nadrukkelijke boodschap.

De triagepost aan de Meerpoort is deze middag geopend om te beletten dat de spoedafdeling van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde overbelast zou worden. Het systeem voorkomt ook, dat huisartsen patiënten in hun eigen praktijk moeten ontvangen.

Bel altijd eerst de huisarts

Ook als je je niet lekker voelt, blijft de de slogan “Blijf in uw kot” van kracht.

“Je belt naar je vaste huisarts. Die zal telefonisch inschatten, of je gewoon thuis kan uitzieken. Oordeelt de dokter dat je toch klinisch moet onderzocht worden, dan krijg je een afspraak op de triagepost en zal de daar dienstdoende huisarts de infectie behandelen. Dat kan een voorschrift antibiotica zijn als de arts dat nodig vindt of een weekje thuis uitzieken. Als de dokter op de triagepost denkt dat een opname in het ziekenhuis nodig is, word je naar de spoedafdeling gestuurd. En als ook de spoedarts daar een opname nodig vindt, gebeurt er een coronatest”, verduidelijkt huisarts Peter Janssens, één van de triagedokters.

Meestal geen corona

“De meeste patiënten op de triagepost zullen waarschijnlijk geen corona-infectie hebben, maar een andere onschuldige infectie. De triagepost biedt het grote voordeel, dat we dat kunnen bepalen buiten de muren van het ziekenhuis”, bedenkt de arts.

Samenwerking

De triagepost is een gezamenlijke realisatie van de Oudenaardse Vereniging van Omnipractici, de huisartsenpost, het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde en de stad Oudenaarde. De post is er gekomen op initiatief van de veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen, waarin naast de burgemeesters ook de ambtenaren noodplanning zetelen van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem.

