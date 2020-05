Oppositieraadslid vraagt dat stad waterverbruik aan banden legt: “Gazons besproeien en auto’s wassen moeten we meteen verbieden” Ronny De Coster

20 mei 2020

23u10 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde mag niet wachten tot de hogere overheid maatregelen treft tegen het dreigende watertekort, maar moet meteen zelf maatregelen treffen”, alarmeert gemeenteraadslid André Vansteenbrugge (sp.a). Hij trekt maandag naar de gemeenteraad met een voorstel tot politiereglement.

“De jongste weken lezen we her en der in de media dat de grondwaterstanden bijzonder laag zijn. Door de lange periodes van droogte is op dat vlak geen verbetering te verwachten. Het risico bestaat dat in de komende zomer een echt tekort aan drinkwater optreedt”, alarmeert André Vansteenbrugge.

Hij verwacht dat de hogere overheid maatregelen zal treffen om het waterverbruik aan banden te leggen. “Maar Oudenaarde mag daar niet op wachten en moet nu meteen al verantwoordelijkheid nemen”, vindt Vansteenbrugge. Hij stelt aan de gemeenteraad maandag voor om een politiereglement te stemmen dat het gebruik van leidingwater regelt en beperkt. Onder meer de besproeiing van gazons en het wassen van auto’s, moeten volgens de socialist meteen worden verboden.