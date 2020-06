Oppositieraadslid overtuigt stadsbestuur van Oudenaarde om aan Donk of Liedtsparkvijver hengelsteigers aan te leggen voor personen met een handicap Ronny De Coster

26 juni 2020

13u22 0 Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur gaat akkoord met het voorstel van sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert om te investeren in toegankelijke hengelsteigers voor personen met een beperking. “Een veilige en comfortabele hengelsteiger zorgt ervoor dat vissers met een rolstoel of vissers die niet zo goed te been zijn ook van hun hobby kunnen genieten”, motiveert Dagmar haar voorstel, waarop de stad ingaat. De steigers komen aan de Donk of Liedtsparkvijver.

“In Moerbeke-Waas aan de kreken werd al een aangepaste hengelsteiger aangelegd, met een houten boord die ervoor zorgt dat rolstoelen niet in het water kunnen rollen en aangepaste inkepingen voor hengels. Oudenaarde telt heel wat vissers, dus het leek mij een goed idee om ook hier een voorstel te doen om toegankelijke hengelsteigers aan te leggen”, zegt Dagmar Beernaert. Ze lanceerde haar voorstel in de stedelijke commissie Sport, waar het ook is aanvaard.

Twee steigers

“Er werd op de commissie beslist om twee steigers aan te leggen. Momenteel wordt bekeken waar die best kunnen komen: aan de Donk of aan de vijver in het Liedtspark. Je moet immers ook rekening houden met een toegankelijke parkeerplaats voor personen met een handicap dichtbij en een verharde ondergrond naar de hengelsteiger toe”, bedenkt Beernaert. “Ik ben blij dat op mijn voorstel is ingegaan en denk dat we in onze stad per sporttak moeten bekijken hoe we sporten toegankelijk kunnen maken voor iedereen”, besluit het oppositieraadslid.