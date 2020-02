Oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA) wil belasting op tweede verblijven, maar stad vreest een pak discussies Ronny De Coster

05 februari 2020

20u29 0 Oudenaarde Gemeenteraadslid Kristof Meerschaut (N-VA) wil dat het stadsbestuur van Oudenaarde een belasting op tweede verblijven invoert. “Zo kan je beletten dat eigenaars aan de leegstandstaks ontsnappen door een ongebruikt pand valselijk als tweede verblijf op te geven”, zegt hij. Schepen Stefaan Vercamer (CD&V) relativeert. In Oudenaarde blijkt dat probleem niet te bestaan. Maar er komt wel een reglement dat tweede verblijven duidelijk omschrijft”, voorziet de schepen.

Eigenaars die in Oudenaarde een pand laten leegstaan, moeten daarvoor elk jaar een zogenaamde leegstandstaks betalen. “Maar er bestaat een truc om daaraan te ontsnappen”, weet oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA). “Als je beweert dat het leegstaande gebouw eigenlijk een tweede verblijf is, moet je die leegstandstaks niet betalen. En op tweede verblijven bestaat er in Oudenaarde geen belasting. Die zou er dus beter wel komen om dat misbruik te voorkomen”, alarmeert Meerschaut.

Eigenaars kunnen aan leegstandstaks ontsnappen door te beweren dat pand een tweede verblijf is. Een extra belasting kan dat verhelpen. Kristof Meerschaut (N-VA)

Er zijn in Oudenaarde 78 zogenaamde tweede verblijven. “De komende maanden werken we een reglement uit, waarin heel duidelijk zal staan aan welke criteria een pand moet voldoen om beschouwd te worden als een echt twee verblijf. Want nu zijn er gewoon geen criteria”, geeft Vercamer toe. Al lijkt er niet echt een probleem op vlak van misbruiken, waarbij eigenaars van leegstaande panden valselijk laten uitschijnen dat het om een tweede verblijf gaat.

Het probleem stelt zich niet: in 2017 en 2018 was er zelfs maar één vraag tot vrijstelling van leegstandstas met als argument, dat het om een tweede verblijf ging Stefaan Vercamer (CD&V), schepen van Wonen

“In 2017 en 2018 was er zelfs maar één vraag tot vrijstelling van leegstandstaks met als argument, dat het om een tweede verblijf ging”, relativeert Vercamer. Zijn collega Bart Dossche (Open Vld), bevoegd voor Financiën, is geen voorstander van een belasting op tweede verblijven. “De administratieve last weegt niet op tegen wat zo’n belasting kan opbrengen. We gaan ook een pak discussies krijgen”, ketst Dossche het belastingvoorstel af.