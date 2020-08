Oppositielid wil uitleendienst voor coronaproof materiaal voor verenigingen, maar stad kiest voor financiële steun Ronny De Coster

30 augustus 2020

11u26 0 Oudenaarde “De stad zou een uitleendienst moeten oprichten waar Oudenaardse verenigingen coronaproof materiaal kunnen ontlenen zoals handgelzuilen en plexischermen. Zo wordt het voor hen haalbaar om hun evenementen op een veilige manier te organiseren”, stelt sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) voor. Cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) gelooft echter meer in het geven van financiële steun.

“Vanaf september zou het verbod op de organisatie van evenementen versoepeld worden en dat is een heel goede zaak,” zegt Dagmar Beernaert. “Als iets coronaproof georganiseerd kan worden, moeten we dat toelaten en toejuichen, want in deze moeilijke periode hebben mensen echt cultuur nodig. Bovendien was het verbod nefast voor de evenementensector”, bedenkt Beernaert.

Bijkomende kosten

Maar omdat het coronaproof organiseren van evenementen extra kosten met zich meebrengt, stelt het oppositieraadslid voor dat een uitleendienst komt. “De stad kan zo’n uitleendienst oprichten waar verenigingen en organisatoren materiaal kunnen uitlenen om hun evenement coronaproof te laten plaatsvinden. Ik denk aan handgelzuilen, schermen in plexiglas, degelijk reinigingsmateriaal, signalisatie met afspraken over het dragen van een mondmasker en social distancing. Zo wordt het voor Oudenaardse verenigingen haalbaar om kleinschalige en veilige evenementen op poten te zetten zonder dat ze zelf grote kosten moeten doen om hun evenement coronaproof te maken”, motiveert Beernaert haar voorstel. Eind september legt ze het voor aan de gemeenteraad.

Financieel steunen

Cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) is niet meteen voor een uitleendienst gewonnen. “We gaan de verenigingen wel helpen, maar ik denk dat we dat beter kunnen doen door ze financieel te steunen. Ze hebben door de deze crisis veel inkomsten gemist en als ze nu coronaproof willen organiseren, zullen ze inderdaad ook meer kosten maken. We zijn met het stadsbestuur aan het bekijken hoe we hen financieel kunnen bijspringen”, kondigt Vercamer aan.