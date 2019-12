Opmerkelijk initiatief: liberaal gemeenteraadslid start Facebook-campagne voor een nationale regering met N-VA Ronny De Coster

05 december 2019

13u41 0 Oudenaarde Opmerkelijk initiatief van Oudenaards liberaal gemeenteraadslid Tineke Van hooland: zij start op sociale media een campagne om aan te sturen op een paars-gele coalitie voor de federale regering. “Geef paars-geel een kans”, klinkt haar Facebookoproep. “Ik vrees voor het voortbestaan van Open Vld als paars-geel geen kans krijgt”, motiveert ze haar initiatief.

Nadat een meerderheid van de liberale burgemeesters Vlaanderen woensdag in de peiling van Het Laatste Nieuws aangaf voorstander te zijn van een paars-gele coalitie, sluit ook Tineke Van hooland zich daarbij aan.

Profielfoto met kader

“Als we paars-geel geen kans geven, vrees ik dat er op lange termijn niet veel meer van onze partij overblijft. Een partij is meer dan het partijbestuur en daarom neem ik het op voor mijn kiezers. Als ik zwijg, is het alsof ik mij bij alles neerleg. Iedereen met gezond verstand weet dat paars-geel een kans moet krijgen. Veel leden, sympathisanten en vrienden vragen me constant waarmee we wel bezig zijn”, legt Oudenaards gemeenteraadslid Van hooland. Ze heeft zelfs een campagne op Facebook gelanceerd. “Geef paars-geel een kans”, heet het. Van hooland roept gebruikers van Facebook op om aan hun profielfoto een paars-geel kader toe te voegen.