Opmerkelijk beeld: kooien op Heurnse kouters lokken nijlganzen, die inheemse soorten bedreigen: “En dat mag”, zegt natuurinspectie Ronny De Coster

02 maart 2020

16u40 6 Oudenaarde Opmerkelijk beeld aan de Stropstraat in Heurne, die nogal wat voorbijgangers vreemd doen opkijken: op de kouters zitten ganzen opgesloten in kooien. “Het gaat hier om de bestrijding van nijlganzen, een invasieve exoot die inheemse soorten bedreigt. Dit is wettelijk toegelaten en zelfs nuttig”, reageert Sven Vrielynck van het Agentschap Natuur en Bos.

De kooien zijn geplaatst midden twee akkers aan beide kanten van de Stropstraat, een ruilverkavelingsweg tussen de gewestweg N60 en de Sint-Amadusstraat in Heurne. “Het is toegelaten om met een dergelijke vangkooi exotische ganzen is te bestrijden. Dit is een grotere versie dan de larsenkooien die gebruikt worden voor de bestrijding van eksters en kraaien”, weet Sven Vrielynck celhoofd Natuurinspectie in Oost-en West-Vlaanderen bij het Agentschap Natuur en Bos.

Agressieve soort

“De bestrijding van invasieve exoten kan het hele jaar door gebeuren, zowel door mensen met als zonder jachtverlof. De nijlgans is immers een zorgwekkende invasieve soort die snel uitbreidt. De soort is erg agressief naar inheemse fauna en verstoort de voortplanting van onder meer wilde eenden en de waterhoen”, legt Vrielynck uit.