Opluchting voor Shani en Febe: nipt uit Senegal weg voor grenzen dicht gingen. “En met bekende piloot op foto, want hij had ons verhaal gelezen” Studentes Vroedkunde uit Oudenaarde en Ronse na bange uren toch weggeraakt van Afrikaanse stageplaats. Ronny De Coster

19 maart 2020

12u37 0 Oudenaarde Het is even heel spannende geweest voor Shani Leta uit Ronse en Febe Van Brabant uit Leupegem. Zij zaten tot gisterenavond vast in het Afrikaanse Senegal en het leek erop dat ze het land niet uit zouden geraken vòòr het om middernacht de grenzen zou sluiten. Het verhaal kreeg toch een happy end. “De piloot, nota bene de winnaar van De Mol vorig jaar, wou met ons zelfs op de foto”, vertelt Febe.

Het was een angstige noodkreet die de laatstejaars Vroedkunde van de Arteveldeschool Shani Leta uit Ronse en Febe Van Brabant hier gisteren slaakten. De studentes wilden van hun stageplaats in Senegal vervroegd naar huis terugkeren en hadden daarvoor ook een ticket, maar hun terugvlucht werd al twee keer uitgesteld.

De Mol

“Het is gelukt”, vertelt Febe intussen. “We zijn om 22.15 uur plaatselijke tijd kunnen opstijgen en om 5 uur vanochtend zijn we in Zaventem geland. En rara, wie was onze piloot? Axel Pailler, de winnaar van “De Mol” van vorig jaar. Hij kwam zelfs tot bij ons: hij had ons herkend nadat hij ons verhaal had gelezen op HLN.be, zo verteld hij. En was meteen bereid om met ons op de foto te gaan. Zalig, toch? Wat een opluchting dat we weer thuis zijn. Alleen: er zijn nog altijd studentes en ik vermoed ook andere mensen aanwezig in Senegal die gewoon nog geen ticket hebben kunnen bemachtigen om naar huis te gaan omdat alles vol zit. Ik hoop dat ook al die mensen de komende dagen toch nog thuis geraken”, bedenkt Febe.