Opgravingen in Onze-Lieve-Vrouwehospitaal Frank Eeckhout

28 augustus 2020

16u24 2 Oudenaarde Naar aanleiding van de geplande renovatie en verfraaiingswerken startte SOLVA Dienst Archeologie vorige week met een kleine opgraving in het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal in Oudenaarde.

Het complex van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal gaat wellicht terug tot de dertiende eeuw en heeft sindsdien een hele reeks verbouwingen en aanpassingen ondergaan. Er wordt niet alleen onderzoek gedaan naar de sporen in de ondergrond, ook de relatie tussen het bovengrondse muurwerk en wat er zich in de bodem bevindt wordt onderzocht. Wie graag extra informatie heeft over dit project kan de projectpagina bezoeken op de website van Solva.