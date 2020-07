Opgelet: parkeren in centrum Oudenaarde vanaf vandaag plots niet meer gratis: “We moeten de circulatie op parkeerplaatsen verzekeren” Ronny De Coster

01 juli 2020

11u24 0 Oudenaarde Wie in het centrum van Oudenaarde de auto parkeert, moet daarvoor vanaf vandaag weer betalen. De stad heeft die omschakeling niet aangekondigd, maar mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld) bevestigt, dat de parkeerwachters voortaan weer op pad gaan.

Enkele weken geleden kondigde het stadsbestuur van Oudenaarde met vrij grote trom aan dat parkeren in de betalende zone in het centrum van de stad gratis werd. De maatregel kwam er als aanmoediging van het handelsleven. Maar vandaag loopt die af. Dat gebeurt in alle stilte en nadat de stad dinsdag bij de voorstelling van de nieuwe centrummanager nog herhaalde dat er wordt gewerkt aan een relanceplan voor het winkelcentrum.

Circulatie verzekeren

“Gratis parkeren was wel degelijk een tijdelijke maatregel, die nu inderdaad afloopt”, bevestigt mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld). “We hadden het bestaande reglement eigenlijk niet aangepast, maar voerden een gedoogbeleid door niet te conroleren. Waarom we dit nu al stoppen? Er zal vanaf nu toch almaar meer volk komen, wat uiteraard de bedoeling is. Maar we moeten wel de circulatie op de parkeerplaatsen blijven verzekeren. Dat is indertijd ook net de bedoeling geweest van de invoering van het betalend parkeren”, legt Simoens uit.