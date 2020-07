Opgelet: de vuilniskar komt vroeger! Ronny De Coster

16u07 38 Lierde/Oudenaarde/Ronse/Wortegem-Petegem/Maarkedal/Kruisem/Horebeke/Brakel/Zwalm De huis-aan-huisophalingen van restafval, PMD en papier en karton gebeuren vanaf maandag 6 juli al vroeger op de dag: de ophalers starten al om 6 uur.

De afvalintercommunale IVLA, die huisvuil ophaalt in Lierde, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Kruisem, Horebeke, Brakel en Zwalm, voert de maatregelen in voor het welzijn van de afvalophalers, vooral op warmere dagen. Deze regeling blijft van kracht tot en met 25 september. Afval staat dus best bij voorkeur de avond voor de ophaling buiten.