Openbaar Ministerie vraagt werkstraf en celstraf voor beklaagden die verjaardagsfeest in vechtpartij doen ontaarden LDO

19 december 2019

13u44 8 Oudenaarde Er hangt R.K. (31) uit Wortegem-Petegem een werkstraf van honderd uur boven het hoofd. De man maakte met een vechtpartij een abrupt einde aan een verjaardagsfeest in café De Pub in Oudenaarde. Een tweede beklaagde riskeert vier maanden cel.

Een vader en zijn jarige zoon waren samen met enkele genodigden aan het feesten in café De Pub. Ze hadden het café niet afgehuurd, zodat ook niet-genodigden er iets konden drinken. “Toen de beklaagde en zijn kompaan binnenkwamen, ontstond er een discussie”, legt advocaat Peter Simoens uit. “De beklaagden wilden ook gratis drank krijgen, maar dat was niet de bedoeling aangezien ze niet uitgenodigd waren. Vervolgens ontstond een vechtpartij. De beklaagde ging daarna naar zijn auto om er een moersleutel uit te halen. Daar gooide hij nog eens mee tijdens de vechtpartij. De vader, die zijn zoon probeerde te beschermen, kreeg een slag in het gezicht met een neusbreuk als gevolg.”

De 31-jarige man uit Wortegem-Petegem heeft wel spijt van zijn daden, maar herinnert zich niets meer van de feiten. Hij was dronken. De tweede beklaagde ontkent dat hij heeft meegevochten. Hij wou volgens zijn advocaat enkel zijn vriend tegenhouden om erger te voorkomen.

De rechter zal op 16 januari oordelen.