Open Vld Oudenaarde steekt zondag de barbecue aan Ronny De Coster

02 juli 2019

In zaal De Qubus in Oudenaarde vindt op zondag 7 juli de elfde editie van de reuze-barbecue van Open Vld Oudenaarde plaats.

Vanaf 11 uur is er aperitief. Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tot 12 jaar. Ze zijn te bestellen bij de bestuursleden, op het telefoonnummer 0478/29.35.28 en per mail via openvldoudenaarde@gmail.com