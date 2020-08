Open Monumentendag kan coronaproof doorgaan in Oudenaarde Ronny De Coster

29 augustus 2020

12u55 0 Oudenaarde Op zondag 13 september vindt naar jaarlijkse gewoonte Open Monumentendag plaats. “In Oudenaarde hebben we een programma uitgestippeld zodat je, ook in coronatijden, kennis kunt maken met bekend en minder bekend erfgoed in onze stad”, kondigen burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) en schepen Stefaan Vercamer (CD&V) samen aan. In de spots: de indrukwekkende wandtapijtencollectie van het MOU.

Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen en vindt telkens plaats op het tweede weekend in september. “Deze editie is toch wel anders door de coronamaatregelen. We hebben een programma samengesteld zodat je erfgoed en cultuur in Oudenaarde kunt leren kennen op een veilige manier”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer.

Wandtapijten

“We zetten bij deze editie de indrukwekkende wandtapijtencollectie van het MOU in de kijker. In het conservatie- en restauratieatelier zorgen we voor demonstraties. Een gratis audiotour maakt bezoekers wegwijs in de wereld van het Oudenaardse wandtapijt. Ook de Sint-Walburgakerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele zijn open op 13 september. In de Sint-Walburgakerk kunnen bezoekers op verschillende momenten genieten van een streepje muziek”, zegt schepen Stefaan Vercamer.

Stadswandeling

“Of je nu een bezoeker of een inwoner bent, Open Momentenendag is de ideale gelegenheid om de stad te ontdekken”, pikt burgemeester Marnix De Meulemeester in. “Om op eigen houtje de stad te (her)ontdekken, kan ik iedereen onze historische stadswandeling aanraden. Het boekje met twee wandelroutes van elk zo’n 4 kilometer hebben we in een gloednieuw jasje gestoken en is op Open Monumentendag gratis te verkrijgen bij Toerisme Oudenaarde”, zegt de burgemeester. Verder op het programma van Open Monumentendag staat ‘Wanderwegen’ van onze cultuurdienst. Die culturele wandel- of fietsroute laat je genieten van landschappelijk erfgoed, waarbij cultuur en natuur elkaar ontmoeten. Ook de Provinciale Erfgoedsite in Ename biedt een reeks coronaproof activiteiten aan.

Het volledige programma is gratis af te halen aan de balie van Visit Oudenaarde (in het stadhuis aan de Markt) of online op visit.oudenaarde.be.