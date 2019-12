Opbouw van ijspiste op Markt in Oudenaarde van start, wekelijkse markt kan gewoon doorgaan Ronny De Coster

03 december 2019

19u02 0 Oudenaarde Op de Markt in Oudenaarde is de opbouw van de tent voor de ijspiste gestart. De schaatsbaan opent volgende week vrijdag en blijft er drie weken.

“Met een oppervlakte van 700 vierkante meter is de ijspiste dit jaar een beetje groter dan voordien”, zegt sportschepen Peter Simoens (Open Vld). Voor de uitbating ervan doet de stad een beroep doen op de verenigingen van de stad. Zij verdienen 40 euro per aanwezigheidsuur bij de schaatsbaan. De openingsavond van de ijspiste en kerstmarkt is op vrijdag 13 december met de Belleman en optredens door het schaatsteam Candy Muller en met discodansen voor het grote publiek.

Wekelijkse markt blijft

De opbouw van de tent heeft weinig gevolgen voor de wekelijkse markt op donderdag: enkele kramen moeten wat verschuiven van hun gebruikelijke plek, maar de markt kan gewoon doorgaan.