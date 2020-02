Op ‘Verkeersveilige Dag’ ging meer dan 30% van de chauffeurs over de snelheidslimiet in de Wortegemstraat in Bevere Ronny De Coster

28 februari 2020

18u11 0 Oudenaarde De snelheidscontroles die de politie donderdag deed naar aanleiding van de Verkeersveilige Dag, leveren slechte cijfers op voor de Wortegemstraat in Bevere: maar liefst 30,8% van de gecontroleerde auto’s reed er sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur.

Alle Oost-Vlaamse politiezones namen donderdag deel aan de jaarlijkse Verkeersveilige Dag, een initiatief ter herinnering aan de zware kettingbotsing van 27 februari 1996 op de E 17 ter hoogte van Nazareth waarbij meer dan 200 wagens betrokken waren en 10 doden en 56 gewonden vielen. Agenten van de politiezone Vlaamse Ardennen stonden onder meer langs de Wortegemstraat in de Oudenaardse deelgemeente Bevere met de flitser aan de kant en haalden er snelheidsovertreders uit het verkeer. Daar hadden de agenten flink wat werk aan: van de 292 gecontroleerde auto’s reden er 90 sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Dat is maar liefst 30,8% of bijna één op de drie.

Nog erger in Kruisem

Nòg slechter was het cijfer op de Waregemsesteenweg in buurgemeente Kruisem: daar ging 32,7% van de chauffeurs over de limiet. In de Kortrijkstraat in Wortegem-Petegem hield 10,2% zich niet aan de snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. De Oudenaardsebaan in Kluisbergen behaalt met maar 6,2% overtreders het beste cijfer.