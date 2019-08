Oost-Vlaamse jenever van Graanstokerij Braeckman: “Nog altijd volgens het originele recept van 101 jaar geleden” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Oudenaarde De familie Braeckman staat al 101 jaar gekend om haar jenevers. Blauwe Duif, Kiekendief en Braeckman Oude Graanjenever zijn erkend als streekproduct en die maken zaakvoerder Filip Braeckman en zoon Sebastian nog altijd volgens de oude productietechnieken en familie recepten.

“Mijn overgrootvader Achiel Braeckman is in 1918 begonnen met de productie van jenever”, vertelt Sebastian Braeckman. “Net na de Eerste Wereldoorlog was er veel vraag naar alcohol, maar die was schaars omdat de koperen ketels om de dranken te produceren tijdens de oorlog waren gebruikt om wapens van te maken. Er waren maar weinig stokerijen meer over en daarom is mijn overgrootvader als kruidenier begonnen met een kleine huisstokerij in zijn woning in Nederzwalm. De eerste jenever die hij produceerde was Blauwe Duif, een makkelijk drinkbare borrel van 30 graden die zacht is van smaak en veel jeneverbes bevat. Hij verkocht Blauwe Duif in de streek en begon daarna ook andere jenevers en likeuren te produceren. Later is mijn grootvader in de zaak gestapt en daarna ook mijn vader. De vraag was ondertussen zo groot geworden dat we twintig jaar geleden verhuisd zijn naar Oudenaarde.”

Ambachtelijk

101 jaar later maakt de familie Braeckman nog altijd de originele jonge jenever Blauwe Duif en de Oude Graanjenever volgens het oorspronkelijke recept, met 25 procent moutwijn voor de Oude Graanjenever en 1,5 procent voor Blauwe Duif. “We vinden het belangrijk om volgens de traditie te werken. We maken daarom nog ook nog alles op ambachtelijke wijze, van grondstof tot eindproduct. Dat wil zeggen dat we zelf rogge en mout uit de regio malen en distilleren in de stokerij. Zo verkrijgen we smaakvolle moutwijn, de basis van onze jenevers. Daarna voegen we er een kruidendistillaat aan toe met veel jeneverbes voor Blauwe Duif en iets minder voor de oude jenever. Die laatste laten we nog zes jaar rusten op eikenhouten vaten.”

Opwaarderen

Hoewel de jenevers van Braeckman al een eeuw oud zijn, is het streekproduct nog altijd erg populair. “Vroeger was het vanzelfsprekend dat mensen jenever dronken, maar dat is nu wel anders. Er is veel meer keuze en concurrentie van andere alcoholische dranken. We proberen onze jenevers daarom op te waarderen met leuke etiketten waar ook recepten voor cocktails op staan. Want net als gin hoef je jenever niet puur te drinken. Op deze manier willen we de jeugd opnieuw het rijke smakenpalet van jenever laten ontdekken.”

