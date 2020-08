Ook wielrenners met een beperking eindigen volgend jaar hun Ronde in Oudenaarde Ronny De Coster

28 augustus 2020

Naast het traditionele profpeloton mag de stad Oudenaarde volgend jaar ook een andere Ronde verwelkomen: op vrijdag 30 april 2021 is Oudenaarde namelijk aankomststad van de internationale wielerwedstrijd ‘Para-cycling Classics Ronde in Vlaanderen’.

Deze wielerklassieker in wording voor andersvaliden start in Brugge en mikt op een breed deelnemersveld van over de hele wereld.

Afhankelijk van het soort lichamelijke handicap, treden de deelnemers aan in een van de vier disciplines: tandem, cycles, tri-cycles en handbike. “Het sporten voor mensen met een beperking, ook G-sport genoemd, staat in Oudenaarde momenteel nog in de kinderschoenen”, weet Peter Simoens, de Oudenaardse schepen van Sport. “Om beter te kunnen inspelen op de noden, drempels en tekortkomingen, hebben we hierover onlangs een brede bevraging uitgevoerd. Ook deze internationale wielerwedstrijd sluit dus perfect aan bij onze ambitie om G-sport meer in de kijker te plaatsen. Deze topsporters tonen dat je mits een gezonde dosis vechtlust, inzet en mentale kracht steeds jouw doel kan bereiken. Het leven is niet voorbij door een handicap, het is enkel veranderd”, bedenkt Simoens. De organisatoren van Isomundo zijn niet aan hun proefstuk toe: jaarlijks organiseren zij een UCI wereldbekermanche para-cycling en zonder corona hadden zij dit jaar ook het WK georganiseerd. De Ronde in Vlaanderen 2021 vindt plaats een week voor de UCI Para-cycling Wereldbeker, waardoor deze topsporters een extra reden hebben om even in België te komen vertoeven.