Ook Oudenaarde viert voor het eerst sinds lang carnaval Lieke D'hondt

23 februari 2020

12u19 0 Oudenaarde De carnavalsfeer heeft dit weekend ook Oudenaarde bereikt. In De Harmonie op de Markt werd voor het eerst sinds lang opnieuw een carnavalsbal georganiseerd, inclusief verkiezingswedstrijd voor de best verklede groepen.

Tien groepen en heel wat andere feestvierders zakten zaterdagavond af naar het carnavalsbal van Maarten Galland, Wim Merchiers en Tom Moerman. Verkleed als agenten, kwallen, discodansers of bierflesjes dansten de aanwezigen de nacht in. De organisatoren hopen van het carnavalsfeest opnieuw een traditie te maken in Oudenaarde.