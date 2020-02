Ook na overleg tussen directie en vakbonden blijft onzekerheid groot bij ON Semiconductor Lieke D'hondt

04 februari 2020

16u05 6 Oudenaarde De vakbonden hebben dinsdag samengezeten met de directie van ON Semiconductor. Maandag raakte het nieuws bekend dat de Oudenaardse vestiging van het Amerikaanse bedrijf te koop staat. Er werken 700 werknemers, die nu onzekere tijden tegemoet gaan. De vakbonden willen die onzekerheid zo snel mogelijk inperken.

ON Semiconductor is gevestigd aan de Westerring in Oudenaarde en maakt chips die vooral bestemd zijn voor de automobielindustrie. Dat het bedrijf nu te koop staat, zorgt voor ongerustheid bij de werknemers. “Wij hebben die ongerustheden geventileerd bij de directie”, zegt Giovanni De Greef, vakbondssecretaris van het ACV-CSC Metea. “Op korte termijn zullen we ook gesprekken hebben om een plan te onderhandelen waarin we op korte en op langere termijn zekerheden kunnen inbouwen voor de werknemers. We gaan ons nu beraden over welke eisen we kunnen stellen om eventueel een collectieve arbeidsovereenkomst op te maken. Ik denk dat we binnen dit en drie weken een plan kunnen finaliseren zodat elke werknemer weet waar hij aan toe is.”

Ondertussen is ON Semiconductor intensief op zoek naar een overnemer. Het zou de bedoeling zijn dat de koper ook het personeel overneemt. “De directie kijkt nu naar de markt, dus niemand kan zeggen hoelang het zal duren tot er een overnemer is gevonden. In tussentijd blijft de productie wel draaien”, weet De Greef.