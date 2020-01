Ook in Oudenaarde staakt gevangenispersoneel tegen minimale dienstverlening Ronny De Coster

24 januari 2020

09u33 0 Oudenaarde Het personeel van de gevangenis in Oudenaarde heeft zich aangesloten bij de stakingsactie van hun collega’s in andere Belgische strafinstellingen. De cipiers staken tot morgenochtend.

“We zijn in staking sinds donderdagavond tien uur en dat blijft zo tot zaterdagochtend zes uur”, bevestigt Gino Dupont, cipier en voorzitter van de socialistische vakbond ACOD Gevangenissen Oost-Vlaanderen. De stakingsactie is gekomen er nadat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een geplande bemiddelingsvergadering met de vakbonden annuleerde. De overheid en de vakbonden zijn het niet eens over hoeveel personeel er juist nodig is om bij stakingen een minimale dienstverlening te verzekeren bij stakingen.

Politieagenten nemen in de gevangenis de taken van de stakende cipiers over.