Ook hoedenwedstrijd tijdens traditionele paardenkoers op kermismaandag Eine Redactie

12 september 2019

14u30

Bron: André Marlier 0

Na Ename,Leupegem,Heurne,Oudenaarde en Nederename wapperen de kermisvlaggen komend weekend nu ook in de Oudenaardse deelgemeente Eine. En een kermis zonder paardenkoers kan men zich niet inbeelden in deze levendige deelgemeente. Maandag 16 september staat de koninklijke ruitersmaatschappij Sint-Eligius Eine in voor de organisatie en koppelt deze voor het eerst aan een hoedenwedstrijd zowel voor dames als heren. Met Sem Naessens aan het hoofd van de jury. De 12 draf-en vluchtkoersen, waarbij ook 2 voor pony’s met deelname van de lokale Mona Meere met pony Zakira(foto), beginnen om 14 uur op de renbaan de Wannestraat, te bereiken via de Westerring en Heurnestraat. Tijdens de pauze is er een demonstratie amazonerijden door Heidi De Ruyver uit Zingem. Voorzitter Vincent De Praetere en zijn team kondigen ook de komst van bookmakers aan en drank-en eetstanden zijn voorzien. De inkom bedraagt 5 euro.