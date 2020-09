Ook Eine en Heurne hebben nu hun “Wanderwegen” die natuur en kunst combineren Ronny De Coster

20 september 2020

20u31 0 Eine/Heurne Voortaan hebben ook Eine en Heurne hun Wanderwegen: met de Koninklijke Harmonie van Eine en haar majorettes op kop is de tweede editie van de route ingewandeld.

Deze tweede editie van Wanderwegen loopt deels over het grondgebied Eine, maar vooral over Heurne. “Onder meer de Scheldemeersen hebben dat licht mysterieuze wat deze Wanderwegen extra aantrekkelijk maken. Op 8 cruciale plaatsen ontdekt de avontuurlijke wandelaar – net als in Melden - opnieuw QR-codes die toegang geven tot een Oudenaardse artiest of vereniging. Met je smartphone of tablet scannen en al snel kom je dan terecht in de eigenzinnige leefwereld van kunstenaars en verenigingen”, zegt Koen Browaeys. Hij is voorzitter van de stedelijke cultuurraad, die samen met de Dienst Cultuur van de stad het initiatief nam voor de Wanderwegen.

Perspectief

“Natuurlijk beseffen we dat deze digitale manier van cultuur beleven nooit het live-aspect zal kunnen evenaren. Maar het doet deugd om Oudenaards talent te zien popelen om aan de slag te gaan. Wanderwegen zijn een combinatie van cultuur en natuur. De codes en de door plaatselijke vrijwilligers uitgestippelde route blijven permanent actief”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “Zowel hier in Eine/Heurne als in Melden kunnen later ook live-happenings de routes nog meer kleur geven. In de loop van het najaar komen er trouwens nog Wanderwegen. De volgende versie zal dan over grondgebied Ename en Nederename lopen”