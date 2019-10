Ook de provincie weigert een vergunning voor omstreden bouw van 145 woningen in Leupegem “Te hinderlijk voor de buren, te weinig parkeerplaatsen, te weinig kwalitatief groen”, oordeel de deputatie Ronny De Coster

15 oktober 2019

19u24 0 Oudenaarde Nadat het college van burgemeester en schepenen begin dit jaar weigerde een vergunning af te geven voor de bouw van 145 wooneenheden op het terrein langs de Watermolenstraat en Vontstraat in Leupegem, heeft ook de provincie de omgevingsvergunning geweigerd. De provincie ziet het ontwerp als “een gemiste kans om de site op een kwalitatieve manier te ontwikkelen”, schrijft ze.

Nadat het stadsbestuur de vergunning had geweigerd, tekende de bouwpromotor beroep aan bij het provinciebestuur, maar ook daar komt geen groen licht.

De deputatie stelt dat de aanvraag op een aantal punten schromelijk tekortschiet. In het ontwerp zijn te weinig groenzones en openbaar domein gepland. Ook het grote centrale plein overtuigt het provinciebestuur niet. “Het centrale plein is grotendeels geconcipieerd vanuit het achterliggend idee om licht en lucht in de halfondergrondse parkeergarage te brengen. Zo blijft er niet veel ruimte voor kwalitatief, bruikbaar groen over”, vindt de deputatie. De rest van de publieke ruimte is volgens haar te versnipperd en te veel in functie van circulatie.

Te hinderlijk voor de buren, te weinig parking

Het provinciebestuur oordeelt verder dat het aantal bouwlagen van meerdere bouwblokken hinder voor omwonenden zal veroorzaken en dat het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers en voor gebruikers van de geplande crèche en zaal te laag is. “In totaal worden 25 parkeerplaatsen voorzien voor de publieke gemeenschapsfunctie (hoogstwaarschijnlijk crèche), de kmo-zone, de polyvalente zaal en 22 parkeerplaatsen voor de bezoekers van de woningen. Dit is onvoldoende, gelet op de locatie van de site vlakbij de N60”, staat in het besluit van de deputatie.

“Tijd voor overleg”

Groen-gemeenteraadslid Steven Bettens, die samen met bewoners van Leupegem het protest tegen het bouwproject heeft aangevoerd, reageert tevreden op de beslissing van het provinciebestuur. “Al tijdens het openbaar onderzoek twaalf maanden geleden stelden we dat woningbouw als stadsinbreiding kan, maar dan wel op een menselijke schaal. We hebben ook gesteld, dat er voldoende groene ruimte moest voorzien worden waar mensen uit de buurt en hun kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Na de weigering van de vergunning door het college van burgemeester en schepenen hebben we een overleg tussen de buurt, het stadsbestuur en projectontwikkelaar Vossemeren voorgesteld. Wij hopen dat de stad en Vossemeren nu wel zullen samenzitten met de buurt en dat niet langer zal uitgegaan worden van een maximale ontwikkeling, maar dat ook rekening zal gehouden worden met de leefbaarheid, van de nieuwe inwoners en van alle omwonenden”, besluit Bettens.