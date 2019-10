Onze tips voor het weekend: van springkastelenpret tot fantasy- en comicbeurs FACTS LDO

28 oktober 2019

17u54 0 Oudenaarde Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

SINT-AMANDSBERG - De natuur in op Farm Village

Wie groene vingers en een hart voor natuur heeft, kan zaterdag vanaf 16 uur terecht in Farm Village in de Slotenkouter in Sint-Amandsberg. Zelf biologische schoonheidsproducten fabriceren of bananenbrood leren maken, samen smullen van het foodsharing buffet en nadien luisteren naar muziek van een live band terwijl je je op een echte boerderij waant. Dat is Farm Village. Tickets kosten 5 euro, wie blijft eten, betaalt extra. Alle info op de Facebookpagina van Farm Village.

LIEVEGEM - Springkastelenpret

Een leuke namiddag met de kinderen beleef je dit weekend in sportcentrum Den Boer in Lievegem. Maar liefst 14 springkastelen zullen er zondag opgesteld staan samen met andere attracties, grime en uiteraard ook een bar voor de ouders. De toegangsprijs voor de pop-upspringpret bedraagt zeven euro. Alle info op www.jump-around.org.

OUDENAARDE - Laat je verwennen in de bib

Om je te laten verwennen hoef je dit weekend niet naar een wellnesscentrum te gaan. In de bibliotheek van Oudenaarde worden alle bezoekers zaterdag in de watten gelegd. Zo kan je er om 14 uur genieten van een optreden van de Belgische singer-songwriter William L.G. Branch, jezelf via een fotoshoot met green screen op de kaft van je lievelingsboek plaatsen en uiteraard ook boeken kopen aan 50 cent per boek. Hapjes en taart kunnen niet ontbreken. De bib vind je op de Markt 35.

GENT - Leuke spulletjes spotten

Snuisteren tussen leuke en unieke spullen doe je dit weekend op de Halloween Creative Market in Gent. Verschillende standhouders brengen hun creatiefste spullen mee: van knuffels, verjaardagskaartjes en handtassen tot keramiek en fietstassen. Zaterdag kan je tussen 11 en 19 uur terecht op de Halloween Creative Market, zondag tussen 10 en 18 uur. Plaats van afspraak is de Sint-Niklaaskerk in Gent. Meer info over de standhouders vind je op de Facebookpagina van het evenement.

GENT - Science fiction en comics boven

Fans van science fiction, videogames, bordspellen, comics en fantasierijke series kunnen dit weekend hun hart ophalen bij FACTS in Flanders Expo in Gent. Verkleed of niet, liefhebbers kunnen op de beurs een bezoekje brengen aan hun favoriete acteur of artiest, deelnemen aan workshops of vraag-en antwoordsessies en netwerken met andere fans. De beurs is niet gratis, vanaf 15 euro kan je een toegangsticket kopen. Alle info op facts.be.