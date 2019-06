Onze lezers verkiezen Peter Verlinden uit Oudenaarde tot beste ijscoman van de Vlaamse Ardennen Dockers Ice & Chocolade Eine en Vanys Maarkedal maken de top-3 compleet. Ronny De Coster

30 juni 2019

17u46 2 Oudenaarde De allerbeste ijsjes uit de Vlaamse Ardennen? Die vind je bij Peter Verlinden. Hun ijssalon aan de Nederstraat in Oudenaarde en de ijskar waarmee ze de streek doorkruisen, zijn door onze lezers verkozen tot de allerbeste in de regio. “We werken volgens een meer dan vijftig jaar oude traditie met pure en dagverse ingrediënten”, verklaart Peter het succes.

Verlinden aan de Nederstraat, dat is al een halve eeuw een begrip. “Het waren de ouders van Peter, die met de zaak zijn begonnen. Met respect voor het originele recept hebben wij de zaak voortgezet. Uiteraard werken we met verse koemelk, maar de rest van het recept is natuurlijk ons familiegeheim. We hebben maar liefst veertig verschillende smaken. Al staan die niet altijd tegelijk in de toonbank: we wisselen ook wel eens af. Het allerbelangrijkste is, dat ons ijs altijd supervers is”, vertelt Anja Geiregat. Zij is vooral actief in het ijssalon, terwijl haar man Peter de ijskar bemant.

“Met die ijskar zijn we tien jaar geleden begonnen en ze is intussen op tal van activiteiten toch een vaste waarde geworden”, vertelt Peter trots.

Ijs blijft bij Verlinden aan de Nederstraat de core business, al staat de zaak ook bekend om haar pannenkoeken en wafels.

Vanys en Dockers

Verlinden wint de poll bij onze lezers met 361 stemmen. Dockers Ice & Chocolade uit de Graaf van Landaststraat in Eine eindigt op de tweede plaats. Hof Vanys aan de Nederholfbeekstraat in Maarkedal maakt de top-3 compleet.