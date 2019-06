Onweer trekt over Oudenaarde: elektriciteit hier en daar uitgevallen Lieke D'hondt

04 juni 2019

21u01 0

Het onweer dat over het land trekt, heeft in Oudenaarde wat overlast veroorzaakt. De regen viel met bakken uit de lucht en even kwamen er ook hagelstenen naar beneden. Er was ook klank- en lichtspel en na twee hevige donderslagen viel de elektriciteit op sommige plaatsen even uit. Op Facebook melden mensen onder meer stroomonderbrekingen in de Simon De Paepestraat en de Parkstraat. Ondertussen zou er wel terug elektriciteit zijn.