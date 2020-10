Onwaarschijnlijke beelden van vos die helemaal niet schuw is: “Hij kwam voor onze ogen pantoffel stelen!” Ronny De Coster

08 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Oudenaarde/Gedinne Dat vossen schuwe beesten zijn, blijkt helemaal niet uit deze opmerkelijke beelden die gemaakt zijn in Ardennen. “De vos kwam wel héél dicht bij ons en kwam voor onze ogen zelfs een pantoffel stelen”, vertelt Peter Dossche uit Oudenaarde helemaal verbijsterd.

We zaten bij onze chalet in het bosrijke gebied Gedinne, toen plots een vos het terrein kwam opgelopen. Met stijgende verbazing zagen we het dier almaar dichter komen. Hij stoorde zich helemaal niet aan onze aanwezigheid. Integendeel: het dier kwam heel dichtbij, ging zelf met een pantoffel aan de haal en heeft nog in de voet van mijn vrouw gebeten”, getuigt Peter Dossche.

De man is veearts en daardoor nog meer verbaasd. “Dit strookt helemaal niet meer met wat we over vossen weten. Die horen schuw te zijn. Is er hier sprake van een gedragsverandering”, vraagt de dierenarts zich wat bezorgd af.