Ontwerper van de kapel van Kerselare overleden Ronny De Coster

07 november 2019

10u37 0 Oudenaarde In Gent is de Vlaamse architect Juliaan Lampens (93) overleden. Lampens, een van de belangrijkste naoorlogse architecten van Vlaanderen, had een link met Oudenaarde: hij is de ontwerper van de opvallende Onze-Lieve-Vrouwkapel van Kerselare. Het betonnen gebouw is zijn bekendste werk.

De kerk van Kerselare, die in 1966 werd gebouwd, nadat de vorige was afgebrand, is felbesproken. Het gebouw is opgetrokken in de zogenaamde brutalistische bouwstijl. Daardoor is de kerk van de bedevaartsoord heel bekend en veel besproken. In de volksmond wordt de betonnen constructie met haar bijna veertien meter lange, hellende vlak wel een de “landingsbaan” of “springschans” genoemd.

Onstabiel

Het gebouw kwam de laatste jaren vooral in het nieuws, omdat het kampt met waterinsijpeling. De meest pessimistische experten vreesden dat het bouwwerk stilaan helemaal onstabiel zou worden. Daarom liet de stad het zelfs stutten. Recentere expertises geven evenwel aan, dat de kerk helemaal niet op instorten staat en dat het gebouw met kleine ingrepen te herstellen is.

De kapel van Kerselare is het bekendste werk van architect Juliaan Lampens. Ook bekend zijn de bibliotheek van Eke het huis van Lampens in die gemeente.